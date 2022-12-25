За три года общий объём инвестиций промышленных компаний Кольского Заполярья в развитие городов и посёлков региона составил 13,4 млрд рублей

В Кольском Заполярье успешно реализуются пять соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с компаниями, работающими в регионе, – «ФосАгро», «НОВАТЭК», «Норильский никель», «Росатом» и «ЕвроХимом». Об этом 23 декабря сообщил губернатор Андрей Чибис в Кировске на заседании правительства Мурманской области, подводя предварительные итоги реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с ключевыми промышленными предприятиями региона.

За 2020-2022 годы в рамках региональных и муниципальных соглашений реализовано 126 различных мероприятий, которыми охвачено 10 городов и населённых пунктов региона. Общий объём инвестиций составил 13,4 млрд рублей. Из них 5,3 млрд рублей – средства консолидированного бюджета региона.

Губернатор привёл несколько примеров успешной реализации совместных проектов.

«НОВАТЭК» вложил 150 млн рублей в МГТУ. Благодаря этому выполнены мероприятия по реновации имущественного комплекса университета и отремонтирован один из корпусов. Также выполнен ремонт в библиотеке и общежитии университета. «Норникель» закупил медицинское оборудование и выполнил капитальный ремонт оперблока и реанимации в Мончегорской ЦРБ. Кроме того, выполнен ремонт помещений Мончегорского политехнического колледжа. И это очень хорошая практика, когда наши промышленные партнёры занимаются инвестициями в образование, меняя инфраструктуру и готовя для себя профессиональных специалистов. По итогам реализации соглашения с «ФосАгро» за 3 года общая сумма фактических расходов компании составила 4,1 млрд рублей, что почти на 1 млрд рублей больше, чем планировалось. И мы видим результаты совместных вложений и сотрудничества. Так, проведены ремонтные работы, реконструкция и благоустройство двух учреждений культуры в городе Кировске и четырех – в Апатитах. Также продолжается реализация проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Кировске. Совместно с «Росатомом» выполнены ремонтные работы в Доме культуры Африканды и в дошкольных и средних образовательных учреждениях и построена «Лыжная база». Соглашение с «ЕвроХим», заключённое в этом году, позволило выполнить ремонт квартир для 12 врачей и оказать финансовую помощь – доплату для привлечения в Ковдор врачей дефицитных специальностей», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор отметил, что в этом году с крупнейшими промышленниками заключены новые дополнительные соглашения: с «ФосАгро» на 15 млрд рублей до 2025 года, «НОВАТЭК» дополнительно выделил 500 млн рублей на реконструкцию кинотеатра «Родина» в Мурманске, с «ЕвроХим» на 1 млрд рублей. Сейчас готовится новое соглашение с «Норникелем», которое будет заключено в начале следующего года.

«Я перечислил лишь малую часть проектов и предприятий, которые поддерживают регион. Искренне благодарю наших партнёров за то, что в этих непростых условиях санкционного давления компании реализовывают свои инвестпроекты, не снижают объемы производства, а также не оставляют без внимания социальную сферу, города и посёлки. Наши совместные усилия и вложения в инфраструктурные проекты влияют не только на облик и развитие Мурманской области в целом, но и на жизнь отдельно взятого человека в регионе», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит» Сергей Свинин поблагодарил губернатора за поддержку муниципалитетов, за планомерное партнёрство и стратегическое видение развития региона.

«Компания со своей стороны выполняет и перевыполняет взятые на себя социальные обязательства. Мы очень надеемся на продолжение конструктивного взаимодействия и на дальнейшую поддержку со стороны правительства», – сказал он.

Фото: https://gov-murman.ru