Психологи пришли к выводу, что прогулки по зимнему лесу полезны, а учёные впервые смогли заморозить личинки коралловМобилизованные жители Мурманской области освобождены от начисления пеней при оплате ЖКУ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.12.22 13:00

За три года общий объём инвестиций промышленных компаний Кольского Заполярья в развитие городов и посёлков региона составил 13,4 млрд рублей

В Кольском Заполярье успешно реализуются пять соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с компаниями, работающими в регионе, – «ФосАгро», «НОВАТЭК», «Норильский никель», «Росатом» и «ЕвроХимом». Об этом 23 декабря сообщил губернатор Андрей Чибис в Кировске на заседании правительства Мурманской области, подводя предварительные итоги реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с ключевыми промышленными предприятиями региона.

За 2020-2022 годы в рамках региональных и муниципальных соглашений реализовано 126 различных мероприятий, которыми охвачено 10 городов и населённых пунктов региона. Общий объём инвестиций составил 13,4 млрд рублей. Из них 5,3 млрд рублей – средства консолидированного бюджета региона.

Губернатор привёл несколько примеров успешной реализации совместных проектов.

«НОВАТЭК» вложил 150 млн рублей в МГТУ. Благодаря этому выполнены мероприятия по реновации имущественного комплекса университета и отремонтирован один из корпусов. Также выполнен ремонт в библиотеке и общежитии университета. «Норникель» закупил медицинское оборудование и выполнил капитальный ремонт оперблока и реанимации в Мончегорской ЦРБ. Кроме того, выполнен ремонт помещений Мончегорского политехнического колледжа. И это очень хорошая практика, когда наши промышленные партнёры занимаются инвестициями в образование, меняя инфраструктуру и готовя для себя профессиональных специалистов. По итогам реализации соглашения с «ФосАгро» за 3 года общая сумма фактических расходов компании составила 4,1 млрд рублей, что почти на 1 млрд рублей больше, чем планировалось. И мы видим результаты совместных вложений и сотрудничества. Так, проведены ремонтные работы, реконструкция и благоустройство двух учреждений культуры в городе Кировске и четырех – в Апатитах. Также продолжается реализация проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Кировске. Совместно с «Росатомом» выполнены ремонтные работы в Доме культуры Африканды и в дошкольных и средних образовательных учреждениях и построена «Лыжная база». Соглашение с «ЕвроХим», заключённое в этом году, позволило выполнить ремонт квартир для 12 врачей и оказать финансовую помощь – доплату для привлечения в Ковдор врачей дефицитных специальностей», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор отметил, что в этом году с крупнейшими промышленниками заключены новые дополнительные соглашения: с «ФосАгро» на 15 млрд рублей до 2025 года, «НОВАТЭК» дополнительно выделил 500 млн рублей на реконструкцию кинотеатра «Родина» в Мурманске, с «ЕвроХим» на 1 млрд рублей. Сейчас готовится новое соглашение с «Норникелем», которое будет заключено в начале следующего года.

«Я перечислил лишь малую часть проектов и предприятий, которые поддерживают регион. Искренне благодарю наших партнёров за то, что в этих непростых условиях санкционного давления компании реализовывают свои инвестпроекты, не снижают объемы производства, а также не оставляют без внимания социальную сферу, города и посёлки. Наши совместные усилия и вложения в инфраструктурные проекты влияют не только на облик и развитие Мурманской области в целом, но и на жизнь отдельно взятого человека в регионе», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Заместитель директора Кировского филиала АО «Апатит» Сергей Свинин поблагодарил губернатора за поддержку муниципалитетов, за планомерное партнёрство и стратегическое видение развития региона.

«Компания со своей стороны выполняет и перевыполняет взятые на себя социальные обязательства. Мы очень надеемся на продолжение конструктивного взаимодействия и на дальнейшую поддержку со стороны правительства», – сказал он.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)10 фактов о рынке труда Мурманской области в 2022 году
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Комментарий к новости:Иван Лебедев, глава администрации города Оленегорска, подводит итоги уходящего года, начиная «с самого красивого»
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
Комментарий к новости:Модернизация рыбной отрасли продолжится: Госдума приняла законопроект о втором этапе инвестквот
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире23:00«The Associated Press». Информационная программа (16+)23:30Новости. Информационная программа.00:00«ОчУмелые МаМы». Тематическая программа (6+)
-PRO Деньги (16+)Больше всего на празднование Нового года и январские каникулы потратят в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске, но и здесь планируют сэкономить-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился на 3,60 рубля, доллар просел на 3,45 рубля-PRO Энергетику (18+)Более 450 млн рублей будет потрачено на модернизацию системы теплоснабжения Алакуртти-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 и 26 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Минюст будет утверждать экономически обоснованные нотариальные тарифы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика