За три года резиденты ТОР «Столица Арктики» инвестировали в экономику Мурманской области 153 млрд рублей

Три года назад специально для инвесторов Мурманской области на российскую Арктику был распространен преференциальный режим территорий опережающего развития и создана первая в Заполярье ТОР – «Столица Арктики». Привлекательные условия работы для бизнеса, новые предприятия, приток инвестиций и рабочие места для местных жителей и специалистов из других регионов, выбравших северные территории для самореализации, – такой результат получил регион, играющий важную роль в обеспечении стратегической, транспортной и экономической безопасности России.

ТОР «Столица Арктики» занимает часть территории Мурманской области, на ней установлен особый правовой режим для предпринимателей. Компании в статусе резидентов ТОР могут реализовать инвестиционные проекты в горнодобывающей отрасли, сфере логистики и промышленного строительства, туризма, рыбопереработки, портовой деятельности, получая налоговые льготы и административные преференции.

«Наша территория опережающего развития «Столица Арктики» - одна из самых молодых в стране. Тем не менее, за 3 года работы объем инвестиционных вложений уже превысил 150 млрд рублей, в то время как общий инвестиционный портфель проектов резидентов ТОР составляет около 165 млрд рублей. Свыше 2,6 тысячи человек получили работу на предприятиях резидентов, а всего планируется создание 4,6 тысячи новых рабочих мест. Хочу отметить, что наши инвесторы, в первую очередь, обеспечивают новые логистические решения для страны – это стратегически важные объекты. Благодаря поддержке Правительства России мы продолжим наращивать эффективность инструмента ТОР, чтобы в Мурманской области стало ещё больше реализованных инвестпроектов», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Начиная с 2020 года сопровождением действующих резидентов и потенциальных инвесторов ТОР занимается управляющая компания, созданная правительством Мурманской области совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, – КРДВ Мурманск.

«Преференциями пользуется крупный и малый бизнес. Сегодня на ТОР «Столица Арктики» зарегистрировано 8 резидентов, которые уже вложили в экономику региона 153 млрд рублей и трудоустроили около 2,7 тысячи человек. Мы предоставляем комплекс услуг и сервисов по сопровождению каждого инвестора и создаем условия для привлечения бизнеса, который заинтересован в создании новых флагманских проектов. В 2023 году планируем увеличить число резидентов. Так, среди потенциальных инвесторов компании «Русатом Карго» и «Кольская ГМК», которые планируют реализовать проекты в сфере горной промышленности и логистики. Резиденты способствуют развитию производственного потенциала Мурманской области и усилению экспортных позиций нашей страны. В регионе растет количество новых рабочих мест в области инженерных разработок и производства, а инвесторы, в свою очередь, получают льготы по налогам, в том числе на прибыль и по страховым взносам», – сообщил директор КРДВ Мурманск Александр Шутов.

Помимо налоговых льгот и административных преференций в 2022 году Минвостокразвития России было принято решение о строительстве энергетической инфраструктуры на ТОР «Столица Арктики». Это решение обеспечит как минимум три крупных проекта необходимой мощностью 49 МВт и позволит привлечь более 73 млрд рублей частных инвестиций.

Все заявленные инвестиционные проекты находятся в активной стадии реализации.

Якорный резидент – ООО «НОВАТЭК-Мурманск» – создал Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). Ему присвоен статус стратегического инвестиционного проекта, а также масштабного инвестиционного проекта Мурманской области.

«Благодаря статусу резидента ТОР «Столица Арктики» мы получили возможность ускоренными темпами реализовать проект Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений и обеспечить приток социальных инвестиций в регион. ЦСКМС – первый и не имеющий аналогов в мире завод по серийному производству линий сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа. В 2022 году мы запустили цех финальной сборки производственных модулей. И уже летом планируем отправить первую производственную линию по морю на полуостров Гыдан, где расположено месторождение Утреннее – основная ресурсная база «Арктик СПГ 2». В процессе изготовления технологических линий задействовано сотни российских предприятий, созданы более 80 тысяч рабочих мест по России, в том числе более 17 тысяч рабочих мест в области инженерных разработок и производства в Мурманской области. Часть высокотехнологичной продукции российских производителей создана специально для проекта и не имеет аналогов в России», – рассказал директор ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Петр Оборин.

Объекты порта и железнодорожной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива с применением мер господдержки строит компания «Морской торговый порт «Лавна». Проект входит в число приоритетных направлений Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Объём частных вложений в реализацию знакового для Мурманской области проекта превысит 60 млрд рублей. Средства пойдут на проектно-изыскательские работы, новое строительство, реконструкцию, приобретение машин, оборудования, инструментов и инвентаря.

Строительство морского торгового порта «Лавна» в Мурманской области находится в зоне ответственности Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), где считают, что порт может быть задействован в перевозках по Северному морскому пути, откроет новые рынки экспортных поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

По мере строительства инвестор приступит к найму специалистов, имеющих нужный опыт и квалификацию для управления техникой. Выход на операционную стадию морского торгового порта «Лавна» рассчитан на создание 545 рабочих мест, которые будут предоставлены, в первую очередь, жителям Мурманской области.

Ещё один резидент – ООО «Терминал «Ударник» – к концу 2023 года запустит в эксплуатацию первую очередь морского терминала с полным сервисом по обслуживанию рыбопромысловых судов и доставке рыбопродукции на внутренний и внешний рынки для рыбопромышленных компаний. Ускоренными темпами идёт реализация проекта компании «Арктическая перевалка» (учредитель – ПАО «НОВАТЭК»), которая получила статус резидента ТОР «Столица Арктики» в начале 2023 года и завершает строительство морского перегрузочного комплекса (МПК) сжиженного природного газа в Мурманской области с запуском комплекса в эксплуатацию в конце 2023 года. «МТ Тулома» ведёт строительство морского терминала навалочных грузов в порту Мурманск.

Накануне 3-летия ТОР «Столица Арктики» строительные площадки резидентов посетили учащиеся мурманских учебных заведений: 36 школы, 9 гимназии, студенты строительного колледжа имении Н.Е. Момота, а также активисты Российского движения школьников и молодежи «Движение первых». Профориентационный тур для школьников и студентов прошел в рамках проекта «Разговоры о важном». Экскурсия помогла детям познакомиться с востребованными профессиями.

«Именно такого эффекта мы хотели достичь – по-настоящему впечатлить ребят. Побывав на территории масштабного строительства и увидев происходящее собственными глазами, невозможно остаться равнодушным. Сегодня очень много вопросов, как попасть на предприятия на практику, и для нас это лучший результат от таких мероприятий», – отметил исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса.

Напомним, ТОР «Столица Арктики» создана на территории Мурманской области 12 мая 2020 года постановлением правительства Российской Федерации №656.

Фото: https://gov-murman.ru