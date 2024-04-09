За три года спрос на геологов вырос на 147%

По итогам I квартала 2024 года российские работодатели разместили на hh.ru более 3 тысяч вакансий, связанных с геологической специализацией. Это превышает показатели I квартала 2023 года на 54%, показатели I квартала 2022 года на 44%, а также потребности российского бизнеса в I квартале 2021 года на 147%.

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда и выяснили, насколько востребованы геологи на российском рынке труда, как менялись за последние годы их зарплаты, а также какие отрасли и компании чаще всего ищут этих специалистов.

География спроса

По итогам I квартала 2024 года российские работодатели разместили на hh.ru более 3 тысяч вакансий, связанных с геологической специализацией. Это превышает показатели I квартала 2023 года на 54%, показатели I квартала 2022 года на 44%, а также потребности российского бизнеса в I квартале 2021 года на 147%.

Наибольшая часть из этих предложений о работе приходится на столицу (8% от всего объёма с начала года) и промышленные регионы: Иркутская область, Красноярский, Хабаровский, Забайкальский край, Кемеровская, Свердловская область, Якутия, Башкирия, а также ХМАО и Петербург.

Динамика вакансий показывает, что за год среди регионов-лидеров в целом по РФ сильнее всего вырос спрос на геологов в Иркутской области (+112% новых вакансий), в Якутии (+108%), а также в Забайкалье (+95%).

Спрос на геологов в регионах СЗФО тоже выраженный. Так, только по итогам за первый квартал на Северо-Западе страны спрос на этих специалистов вырос сразу на 23% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего спрос на геологов за год вырос в Архангельской области (прирост спроса на 90%), в Калининградской области (+57%), а также в Карелии (+20%). В Петербурге год к году потребность в геологах стабильная (+6% новых вакансий).

Согласно сервису «Люди в цифрах», наиболее активные компании с точки зрения публикации вакансии, связанных с геологической специализацией в начале этого года:

Холдинг Селигдар

Горнорудная компания Западная

Васильевский рудник

АК АЛРОСА

Геоконтроль+

Иркутская нефтяная компания

Полиметалл

Геосервис

Голд Стандарт

Мещерский научно-технический центр

Амуруголь

РН-Няганьнефтегаз

СамараНИПИнефть

Золотой Актив

Мангазея Майнинг

ТомскНИПИнефть

Кадровое агентство ИМПЕРИЯ КАДРОВ

Рудник Тэутэджак

Росгеология

СевКомНефтегаз

Зарплаты, требования и условия

Рыночный диапазон зарплат в вакансиях для геологов в России на данный момент 96800₽ - 195402₽, средняя зарплата в вакансиях достигает уже 123 000₽. И если сравнивать с показателями 2021 года, то видно, что компании достаточно сильно повысили медиану зарплатных предложений (+ 24000).

Динамика зарплат для геологов в регионах СЗФО также достаточно хорошая. Так, сильнее всего за год зарплаты для геологов выросли у работодателей из Коми (рост на 42,5 тысячи до 130000), а вот меньше всего – в Карелии (рост лишь на 5 тысяч до 75000).

Регион 2022 2023 Динамика за год Республика Карелия 70 000 ₽ 75 000 ₽ 5 000 ₽ Архангельская область 70 000 ₽ 90 000 ₽ 20 000 ₽ Новгородская область 50 000 ₽ 90 000 ₽ 40 000 ₽ Вологодская область 40 000 ₽ 50 000 ₽ 10 000 ₽ Ленинградская область 59 100 ₽ 70 000 ₽ 10 900 ₽ Калининградская область 55 000 ₽ 70 000 ₽ 15 000 ₽ Санкт-Петербург 90 000 ₽ 100 000 ₽ 10 000 ₽ Республика Коми 87 500 ₽ 130 000 ₽ 42 500 ₽ Мурманская область 60 000 ₽ 100 000 ₽ 40 000 ₽ Псковская область 50 000 ₽ 60 000 ₽ 10 000 ₽

Среди других условий, которые достаточно часто предлагают работодатели в вакансиях, связанных с геологией:

- вахта – занимает треть (34%) от всего объёма вакансий в сфере и растёт в объемах каждый год. Так, в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом в 2023 число таких предложений для геологов выросло более чем на 90%.

- высшее образование остаётся одним из приоритетных требований у компаний к геологам и встречается в 2\3 вакансий для них. Но число вакансий для специалистов со средне-специальным образованием тоже растет (+126% год к году) (наглядно на диаграмме).

«Интересно, что параллельно росту предлагаемых зарплат компании наращивают и требования к кандидатам на позиции геологов. Так, в топ навыков, которые чаще сейчас указывают в вакансиях для геологов, входят не только hard skills: знание различных проф.программ (AutoCAD, CorelDRAW), полевые работы и камеральные исследования, знания по бурению и определению пород и др., но и soft skills: умение работать в коллективе, планировать работу, деловое общение.

Между тем по сравнению с требованиями трехлетней давности в вакансиях для геологов всё чаще появляются и так называемые мета-навыки. Например, компаниям все больше важны такие качества как точность и внимательность, интегральное мышление, ответственность, обучение и развитие, расстановка приоритетов, продуктивность, уверенность и др. Таким образом, компании всё чаще ищут не просто сильных специалистов, погруженных в предмет, но и людей, которые готовы развиваться самостоятельно и помогать коллегам делать это. Таким образом, тезис о том, что бизнесу нужны не просто люди с головой, а работники с профессией в руках и осознанным восприятием становится все более реальным. Ярким примером тому является профессия геолога», - отмечает Юлия Сахарова, руководитель hh.ru СЗФО.