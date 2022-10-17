За три года в Мурманской области реализован 171 проект инициативного бюджетирования

Региональным Министерством градостроительства и благоустройства в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды Мурманской области» реализуются проекты инициативного бюджетирования.

Эта работа началась в 2020 году и на сегодня охватила все без исключения муниципальные образования Кольского Заполярья.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в рамках инициативного бюджетирования муниципальным образованиям предоставляются субсидии из регионального бюджета на нужды, которые обозначили сами граждане: благоустройство территорий, создание комфортных условий в образовательных, социальных и культурных учреждениях, ремонт входных групп и подъездов многоквартирных домов.

В 2022 году таких проектов 54 в 29 муниципалитетах. От установки скейт-площадки на территории школы в Апатитах, устройства тротуара в Умбе, освещения в парке города Полярные Зори до установки теплых современных окон в детском саду в Ковдоре. Таким образом за три года в Мурманской области уже реализован 171 социально значимый проект.

«Инициативное бюджетирование – это то, что ближе всего к человеку, то, чего ему не хватает для комфортной жизни. Средства бюджета направляются на проекты, которые северяне сами определили как первоочередные. Это помогает активно участвовать им в жизни своего муниципалитета и понимать ответственность за развитие своего населенного пункта», – отметила заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

Фото: https://gov-murman.ru