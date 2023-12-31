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Мурманская область. Арктика (16+)31.12.23 16:00

За три года выросло число россиян, которые категорически против, чтобы новогодние каникулы стали меньше

При этом негативно относятся к возможности сделать новогодние праздники короткими сейчас сразу 81% респондентов, в 2020 году таких было существенно меньше – 59%.

Служба исследований hh.ru выяснила, что за три года россияне стали больше ценить возможность отдохнуть на длинных новогодних каникулах.

Опрос, проведенный hh.ru среди трудящихся, показал, что люди стали больше ценить возможность получить длинные каникулы в конце календарного года. Так, на вопрос «Нужно ли сократить новогодние каникулы» в 2023 году положительный ответ дали 16% опрошенных, три года назад в 2020 с таким мнением согласились больше – 31% респондентов.

При этом негативно относятся к возможности сделать новогодние праздники короткими сейчас сразу 81% респондентов, в 2020 году таких было существенно меньше – 59%. 

«Подобная динамика, когда людям нужно больше времени для отдыха и восстановления от работы характерна для последних лет. В рамках наших исследований многие респонденты отмечают, что за последний год они стали чаще испытывать стресс и усталость на работе. Так, опрос 2023 года показывает, что 71% работающих ощущают, что их уровень тревоги и стресса вырос за последний год. Кроме того, среди работающего населения за год на 6% выросла доля тех, кто оценивает своё эмоциональное состояние на 2 балла из 5, где 5 – это хорошо, а 2 – это эмоциональная исчерпанность и плохое настроение.

Конечно, каникулы – это не панацея от выгорания, но это хороший момент, чтобы перезагрузиться, оценить прошедший год, а ещё наметить хотя бы примерный план, каким должен быть 2024 не только с точки зрения карьеры, но и развития, и эмоций», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО (наглядно на диаграмме). 

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