За три квартала по Севморпути перевезли около 23 млн тонн грузов

По информации Администрации Северного морского пути за январь-сентябрь текущего года по трассам СМП перевезено 22,98 млн тонн грузов, прирост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - 1,5%. Транзитные перевозки - около 580 тысяч тонн (+67% к 9 месяцам прошлого года).

В этом году выдано 912 разрешений на плавание в акватории СМП (+24% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе 143 - судам под иностранным флагом (на 59% больше, чем за этот период в 2019 году).

Напомним, акватория Севморпути свободна ото льдов, при этом угрозу судоходству могут представлять айсберги на подходах к мысу Желания и проливу Бориса Вилькицкого, а также стамухи в Восточно-Сибирском море.