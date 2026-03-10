За три моря: популярность туристических круизов на Шпицберген растёт

Популярность экспедиционных круизов на Шпицберген, в том числе среди российских туристов, растёт. Об этом рассказал Ильдар Неверов, генеральный директор Государственного треста «Арктикуголь», который совместно с экспедиционным центром «Морская Практика» организует круизы на архипелаг. Рейсы выполняются на научно-исследовательском судне ледового класса «Профессор Молчанов», переоборудованном для пассажирских перевозок. В этом году их планируется десять – вдвое больше, чем годом ранее.

«Первый туристический рейс на архипелаг Шпицберген запланирован на середину апреля. Люди едут в том числе на снегоходы, ледники, хайкинг, полярный день. Популярность направления, в том числе среди наших соотечественников, растёт. Разработанный нами турпродукт востребован на рынке, и сейчас мы стабильно получаем заявки на участие в этих морских экспедициях. Судно уверенно освоило непростой путь к архипелагу через три моря», – отметил Ильдар Неверов, подчеркнув, что «Профессор Молчанов» станет первым пассажирским судном в портовой гавани Шпицбергена в этом году.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, сейчас в сторону архипелага направляется первый рейс с сотрудниками треста «Арктикуголь», шахтёрами и членами их семей, научными сотрудниками. Обратно на материк большинство из них вернётся в октябре. До этого времени планируется совершить восемь туристических круизных рейсов на Шпицберген.

«Морские экспедиции на Шпицберген на судне «Профессор Молчанов» носят ярко выраженный просветительский характер. Научно-популярный туризм – важное направление, которое мы стараемся активно развивать. Мы рады, что благодаря совместной программе треста «Арктикуголь» и компании «Морская практика» все больше людей могут познакомиться с арктической природой, её величием и хрупкостью», – прокомментировала министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор.

В пути участники круиза смогут наблюдать за арктическими животными и птицами, а также посмотрят документальные фильмы и прослушают лекции об Арктике. Несколько дней путешественники проведут непосредственно на архипелаге, совершая морские, снегоходные и пешие прогулки, изучая населенные пункты Баренцбург, Пирамида и Лонгьир, а также смогут посетить с экскурсией самую северную действующую шахту в мире, расположенную в Баренцбурге.

«Я уверен на сто процентов – тот, кто однажды решился отправиться на Шпицберген, обязательно захочет туда вернуться. Магнетизм, мистика этого места тянут обратно любого человека, даже самого убежденного прозаика», – подчеркнул гендиректор Государственного треста «Арктикуголь» Ильдар Неверов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563488/#&gid=1&pid=13