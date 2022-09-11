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Мурманская область. Арктика (16+)11.09.22 09:00

За трое суток во время специальной военной операции уничтожены более двух тысяч украинских и иностранных боевиков

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с этой целью в течение трёх суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики. В ходе этой операции проведён ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск.

Вчера Министерство обороны России сообщило, что для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении.

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с этой целью в течение трёх суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой Народной Республики. В ходе этой операции проведён ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск.

В целях недопущения ущерба российским войскам, по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии.

За трое суток уничтожены более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше ста единиц бронетехники и артиллерии».

10 сентября Министерство обороны Российской Федерации опубликовало очередную сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины, в которой говориться, что «Вооруженными силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции. Высокоточным оружием Воздушно-космических сил России поражены штаб 5-й бригады национальной гвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и националистического формирования «Кракен» в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области, а также пункт управления 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Уничтожены до трёхсот украинских военнослужащих и до 15 единиц военной техники.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено семь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Розовка, Очеретино, Водяное, Новомихайловка и Угледар в Донецкой Народной Республике, Снигирёвка и Новониколаевка в Николаевской области, а также 48 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 178-ми районах.

Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Курахово, Константиновка и Северск в Донецкой Народной Республике, Днепр и Радушное в Днепропетровской области, Гуляй Поле Запорожской области. В районе населённого пункта Калуга Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей.

В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивной и пять взводов ствольной артиллерии ВСУ в районах населённых пунктов Георгиевка, Красногоровка, Антоновка, Романовка, Очеретино, Новгородское и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Новосёловка Первая Донецкой народной республики уничтожена 155-мм гаубица М777 производства США.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Чкалово и Беляевка в Херсонской области, Красное Харьковской области, Смелое, Старомлыновка и Новоукраинское в Запорожской области, а также Новоандреевка, Валерьяновка, Кирилловка и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. В районе Новой Каховки Херсонской области уничтожены в воздухе пять снарядов реактивной системы залпового огня «HIMARS».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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