За убийство четырёх щенков - полтора года исправительных работ

Кандалакшским районным судом постановлен обвинительный приговор в отношении жителя посёлка Умба, совершившего преступление, предусмотренное п.п. «в, д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и страданий, из корыстных побуждений, совершенное с применением садистских методов в отношении нескольких животных, повлекшее их гибель).

В судебном заседании было установлено, что в 18 марта 2020 года за денежные вознаграждение в сумме 200 рублей согласился выполнить просьбу местной жительницы об умерщвлении четырёх щенков бесхозной беспородной собаки. При этом женщина не обсуждала с ним способ умерщвления щенков.

Подсудимый, пренебрегая общепризнанными нормами морали и гуманного обращения с животными применил садистские методы, выразившиеся в причинении длительных страданий и мучений животным, причинив физическую боль, страдания и мучения, а также телесные повреждения, повлекшие мучительную гибель щенков.

Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объёме.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.