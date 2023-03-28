За участие в дорожном картеле его участники заплатили в бюджет более 35 миллионов рублей

15 марта 2023 года в суде кассационной инстанции завершилось последнее дело об оспаривании административного штрафа за участие в дорожном картеле. Суд поддержал административный штраф в размере 16 млн 68 тысяч 909,50 рубля в отношении ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление».

Как сообщает пресс-служба УФАС России по Мурманской области, решением антимонопольного органа от 31.12.2019 в действиях ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление», ООО «Кольское дорожное управление» и ООО «Автомир» был установлен факт реализации картеля на торгах по ремонту автомобильных дорог на сумму более 160 миллионов рублей.

За реализацию картеля ООО «УК «МДУ» и ООО «КДУ» были привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 16 млн 68 тысяч 909,50 рубля, ООО «Автомир» - 3 млн 497 тысяч 325,74 рубля.

Юридические лица не согласились ни с самим нарушением, ни с размером административных штрафов и попытались оспорить постановления в суде.

Суды доводы дорожников не поддержали и оставили назначенное наказание в силе.

В настоящее время все административные штрафы на общую сумму более 35 миллионов рублей оплачены и поступили в бюджет.