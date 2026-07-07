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Мурманская область. Арктика (16+)07.07.26 10:00

«За вами – вся Мурманская область»: Андрей Чибис встретился с Героем России Романом Фёдоровым

Вчера губернатор Андрей Чибис встретился с начальником штаба – первым заместителем командующего морской пехотой Военно-морского флота, Героем России Романом Фёдоровым.

«В прошлый раз мы встречались с вами совсем в других условиях. Вы большую часть времени проводите на линии боевого соприкосновения, мы гордимся вами и вашими ребятами, для которых вы, стали, как говорят, «отец солдатам», вдохновляя личным примером на защиту Родины. Рад вновь сказать вам об этом лично и подчеркнуть: правительство региона всегда рядом, мы поддерживали и будем поддерживать вас во всём», – обратился к Герою Андрей Чибис.

Особое внимание на встрече уделили программе реновации ЗАТО, которая реализуется при поддержке Президента России. Для правительства Мурманской области это не просто цифры в отчётах – это забота о комфорте и уюте семей наших защитников. Роман Фёдоров долгое время служил в Печенгском округе, командовал 61-й отдельной гвардейской бригадой Морской пехоты береговых войск Северного флота.

Так, в Спутнике, гарнизоне базирования 61-й бригады, по программе реновации в прошлые годы капитально отремонтировали восемь домов, включая инженерные сети, фасады, кровли и фундаменты, и 24 подъезда. В этом году уже сделан капремонт электросетей в 8 жилых домах, в планах – капремонт 15 подъездов, благоустройство четырех дворов, ремонт дорог. Активные работы ведутся во всем Печенгском округе. В целом на реновацию ЗАТО Мурманской области до 2030 года будет направлено 50 млрд рублей, из них 35 млрд – из федерального бюджета.

Роман Фёдоров поблагодарил губернатора и всех жителей Заполярья за поддержку, которую бойцы чувствуют ежедневно – не на словах, а на деле.

«Спасибо за вашу помощь – она для нас бесценна. Правительство Мурманской области помогает нам необходимой техникой, запчастями, спецоборудованием. Наши земляки своими руками плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, шьют и вяжут тёплые вещи. А главное, вместе со своими детьми пишут нам письма с искренними словами поддержки. Когда на передовой знаешь, что за тобой такое единство жителей Кольского Заполярья, это невероятно прибавляет сил», – сказал Роман Фёдоров.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, с мая 2022 года в составе соединения Роман Фёдоров принимал участие в специальной военной операции по защите Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в должности заместителя командира 200-й отдельной мотострелковой бригады. В конце 2022 года назначен начальником штаба, а затем командиром бригады.

В ходе боевых действий против Вооруженных сил Украины военнослужащие войсковой части неоднократно и массово проявляли мужество, самоотверженность и героизм, за что в апреле 2023 года бригаде было присвоено почетное наименование «Гвардейская».

Благодаря грамотным действиям командира бригады Романа Фёдорова были выставлены инженерные заграждения и огневые засады, позволяющие отразить более 20 атак ВСУ. В ходе оборонительных боев подразделениями Фёдорова были уничтожены 12 танков, 6 боевых машин пехоты иностранного производства, 2 самоходно-артиллерийские установки, 11 автомобилей, 10 беспилотных летательных аппаратов и более 230 человек живой силы противника.

Указом Президента Российской Федерации от 2023 за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Фёдорову Роману Олеговичу присвоено звание Героя Российской Федерации.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570711/#&gid=1&pid=2

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