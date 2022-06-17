За весеннее затопление улицы Спекова в Кандалакше ответит администрация муниципального образования

После сигнала Народного фронта прокуратура Кандалакши внесла в адрес главы администрации муниципального образования Кандалакшский район представление об устранении нарушений законодательства о муниципальной собственности.

Ранее представители президентского движения в Мурманской области попросили надзорное ведомство провести проверку по факту затопления улицы Спекова. Растаявший снег существенно усложнил жизнь участникам дорожного движения и превратил в болото придомовые территории. Уровень воды местами достигал 10 см. И похожая ситуация, по словам горожан, повторяется систематически.

В ходе проверки прокуратура установила, что у МКД №52 по ул. Спекова есть водоотводный лоток протяженностью около 50 метров, а под проезжей частью между остановкой «Спекова» и этим домом проложена металлическая водоотводная труба. Однако установить собственника объектов не удалось. Между тем, согласно действующему законодательству, обязанность по выявлению бесхозяйного недвижимого имущества в границах муниципального образования и принятию мер по его постановке на учет в качестве бесхозяйного возложена на органы местного самоуправления.

«Во внесенном прокуратурой представлении также указано о необходимости постановки этих объектов на баланс и принятии в отношении них комплекса мер, направленных на недопущение подобных подтоплений в будущем. Фактическое устранение выявленных нарушений находится на нашем контроле, а также на контроле прокуратуры Кандалакши», - рассказал член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Эдуард Гончаров.

Фото предоставлено штабом Народного фронта в Мурманской области.