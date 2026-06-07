За вклад в развитие спорта: в Мончегорске отметили работу волонтёров

В администрации города металлургов состоялось торжественное вручение благодарственных писем волонтёрам за помощь в организации и проведении Первенства и Чемпионата России по лыжным гонкам на 50 и 70 км в Мончегорске.

За вклад в организацию масштабного спортивного праздника были награждены 28 человек: 17 студентов Спортивного колледжа физической культуры и спорта и 9 обучающихся Спортивной школы Мончегорска. Также наградили наставников, чьи воспитанники показали себя с лучшей стороны: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Наталья Ковтунович и преподаватель Елена Волкова.

Как отметил глава города Андрей Рудаков, это мероприятие — знаковое событие для всего Мончегорска, и участие молодёжи в его проведении имеет огромное значение.

«От лица администрации города и всех жителей хочу выразить огромную благодарность нашим ребятам. Вы стали настоящей опорой для проведения соревнований такого высокого уровня. Отдельные слова благодарности хочется передать и вашим наставникам. Мы надеемся, что, ощутив атмосферу большого спорта, вы когда-нибудь сами попробуете свои силы на этой легендарной трассе», - обратился к ребятам Андрей Рудаков.

Депутат Мурманской областной Думы Максим Иванов, также подчеркнул важность помощи волонтёров: «Ваши тренеры тоже должны вами гордиться. Это участие в событии, которое запоминается на всю жизнь. Через нашу лыжню прошли многие известные спортсмены, и это действительно большое дело. Вы помогли всему городу, чтобы это мероприятие состоялось», - отметил Максим Иванов.

В завершение встречи волонтёрам ещё раз выразили признательность за их участие и пожелали спортивных побед, удачи и новых свершений.

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/543160/#&gid=1&pid=2