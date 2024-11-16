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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.24 09:30

За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 32680 военнослужащих

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Александрия, Замостье, 1-й Княжий, Колмаков, Куриловка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Новониколаевка, Правда, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.

Министерство обороны Российской Федерации 15 ноября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Дарьино, Леонидово, Малой Локни, Марьевки, Николаево-Дарьино и Плёхово.

Ударами армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Александрия, Замостье, 1-й Княжий, Колмаков, Куриловка, Локня, Мартыновка, Махновка, Мирный, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Новониколаевка, Правда, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по резервам ВСУ на территории Сумской области в районах Басовки, Беловодов, Журавки, Новенького и Павловки.

За сутки потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, две 122-мм гаубицы Д-30, миномёт и станция радиоэлектронной борьбы.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 32680 военнослужащих, 213 танков, 136 боевых машин пехоты, 112 бронетранспортеров, 1166 боевых бронированных машин, 944 автомобиля, 283 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11  «HIMARS» и шесть «MLRS»  производства США, 12 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 64 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО,27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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