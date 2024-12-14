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Мурманская область. Арктика (16+)14.12.24 09:30

За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 40260 военнослужащих

За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожено три танка, из них два танка «Challenger» британского производства, две боевые машины пехоты, в том числе БМП «Marder» немецкого производства, два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, девять автомобилей, артиллерийское орудие, шесть минометов и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 13 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям трёх механизированных, тяжёлой механизированной, двух танковых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Гуево, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Свердликово и Старая Сорочина.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Александрия, Бондаревка, Малая Локня, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Журавка, Локня, Мирополье и Павловка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожено три танка, из них два танка «Challenger» британского производства, две боевые машины пехоты, в том числе БМП «Marder» немецкого производства, два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, девять автомобилей, артиллерийское орудие, шесть минометов и станция радиоэлектронной борьбы.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 40260 военнослужащих, 239 танков, 177 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортёров, 1252 боевые бронированные машины, 1124 автомобиля, 309 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, том числе 11 «HIMARS» и шесть «MLRS» производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 73 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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