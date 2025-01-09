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Мурманская область. Арктика (16+)09.01.25 09:30

За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50 тысяч военнослужащих ВСУ

За сутки потери ВСУ составили свыше 290 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортёр, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 8 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, танковой, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ, а также бригады национальной гвардии Украины в районах населённых пунктов Викторовка, Зазулевка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Русское Поречное, Суджа и Черкасское Поречное.

Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Веселовка, Гуево, Дарьино, Николаево-Дарьино, Николаевка, Никольский, Новенькое, Погребки, Свердликово, Южный, а также Беловоды, Водолаги и Журавка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили свыше 290 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортёр, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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