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Мурманская область. Арктика (16+)18.01.25 09:30

За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 52450 военнослужащих

За прошедшие сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 230 военнослужащих. Уничтожены танк, три бронетранспортёра, в том числе два БТР «Stryker» производства США, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, четыре артиллерийских орудия и миномёт.

Министерство обороны Российской Федерации 17 января опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Наступление российских войск идёт на всех направлениях. Противник несёт значительные потери и отступает с занятых территорий, несмотря на переброску им дополнительных резервов.

Освобождены 63,2% (801 кв. км) от изначально занятой противником территории Курской области (1268 кв. км).

За две недели января в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» освобождены четыре населённых пункта – Александрия, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

При их освобождении отличились воинские части и подразделения 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, а также 1427 мотострелкового полка.

Кроме того, была отражена контратака ВСУ в направлении хутора Бердин, которую противник предпринял с целью остановить наступление российских войск на курском направлении и вырваться из зоны блокирования.

Совместными действиями подразделений «Ахмат» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ противнику были нанесены значительные потери, после чего он отказался от дальнейших действий на этом направлении и был отброшен на исходные позиции.

Экипаж вертолёта Ка-52М, действуя в составе смешанной тактической группы, нанёс ракетный удар по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки «Север» лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронированную технику, а также личный состав ВСУ. После нанесения удара экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.

Потери ВСУ на Курском направлении в январе составили более 5,6 тысячи человек и свыше 570 ед. военной техники, в том числе 40 танков, 213 БМП и других бронемашин, 91 артиллерийское орудие и миномёт, более 210 автомобилей.

За прошедшие сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 230 военнослужащих. Уничтожены танк, три бронетранспортёра, в том числе два БТР «Stryker» производства США, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, четыре артиллерийских орудия и миномёт.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 52450 военнослужащих, 304 танка, 231 боевую машину пехоты, 173 бронетранспортера, 1562 боевые бронированные машины, 1493 автомобиля, 371 артиллерийское орудие, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 «HIMARS» и шесть «MLRS» производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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