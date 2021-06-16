За время эпидемии коронавируса страхов по поводу работы стало больше

За 2 года россиян, испытывающих страхи, связанные с работой, стало больше. Самые распространенные фобии — это страх увольнения, задержки зарплаты и отсутствия перспектив. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющего постоянную работу, из всех округов страны.

В том, что они боятся потери работы, признались 8% респондентов. Задержки или невыплаты зарплаты и связанных с этим сложностей опасаются 4%, столько же испытывают страх отсутствия перспектив в карьере и доходах. Остальные фобии менее распространены: страхи нестабильности и, напротив, слишком длительной работы на одном месте, плохого руководства, недружелюбного коллектива, недооцененности, мошенничества со стороны работодателя, потери жизни и здоровья на работе испытывают по 1% опрошенных. Ещё по 1% боятся не оправдать ожиданий и не справиться со своими задачами в срок.

Мужчины чаще женщин опасаются потерять здоровье на работе, тогда как женщинам более свойствен страх не оправдать ожиданий и столкнуться с неадекватным руководителем.

Большинство же россиян (63%) отрицают наличие у себя каких-либо страхов, связанных с работой.

По сравнению с 2019 годом, когда «SuperJob» проводил аналогичное исследование, job-фобии стали чуть более распространены: если в «доковидную» эпоху им были подвержены 25% россиян, то сегодня — 29%. Опрошенные стали немного чаще признаваться, что боятся отсутствия перспектив в карьере, увольнения и задержки зарплаты. И напротив, россияне стали чуть реже бояться нестабильности, неадекватного руководства, неоправданных ожиданий, ошибок в работе и закрытия компании. Число бесстрашных сотрудников за 2 года снизилось с 68 до 63%.