За время летней оздоровительной кампании на территории Мурманской области и за её пределами уже отдохнули более 7,5 тысячи юных северян

Так, продолжают работу лагеря дневного пребывания, открытые на базе школ. Для ребят организовывают посещение музеев, библиотек и учреждений культуры, ведущих предприятий региона. Открыты стационарные оздоровительные организации: лагерь «Варзуга» и Зеленоборская санаторная школа-интернат.

Региональный филиал Центра «ВОИН» проводит на базе Центра гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!» профильные смены «Время юных героев». Накануне стартовала четвертая смена. За 21 день ребята освоят военно-прикладные навыки, примут участие в патриотических мероприятиях, укрепят физические качества и дисциплину.

Всего за летний период на территории Мурманской области уже отдохнули свыше 5,5 тысячи детей. Напомним, первоочередное право на предоставление путевок в оздоровительные организации региона имеют дети участников специальной военной операции, а также дети из многодетных семей.

Почти для 2 тысяч школьников организованы выезды за пределы Кольского Заполярья, в том числе в Республику Дагестан – более 120 человек отдохнут в лагере «Время дела» на побережье Каспийского моря. Первая смена уже завершена. Там северяне активно провели время, купались в море и бассейне, занимались на профильных занятиях, сражались в интеллектуальных и спортивных играх. Кроме того, для участников смены организовали экскурсию по самым красивым местам Дагестана. Следующий заезд в лагерь «Время дела» для северян пройдёт с 9 по 29 августа, а за пределами Мурманской области до конца летней оздоровительной кампании отдохнут ещё 1,2 тысячи детей.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, летняя оздоровительная кампания для юных северян – приоритетное направление народной программы «На Севере – жить!». Различными формами отдыха, оздоровления и занятости за весь летний период будут охвачены более 25 тысяч детей, на проведение кампании из федерального и областного бюджетов направлено около 500 миллионов рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571287/#&gid=1&pid=6