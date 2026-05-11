Мурманская область. Арктика (16+)11.05.26 09:00

За время перемирия в зоне специальной военной операции зафиксировано 16071 нарушение действия режима прекращения огня украинскими войсками

Министерство обороны Российской Федерации 10 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях.

Несмотря на объявление режима перемирия украинские вооружённые формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в Республике Крым, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

За истекшие сутки ВСУ совершили 676 обстрелов позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, миномётов и танков. Также нанесли 6331 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов. Украинскими войсками предприняты восемь атак позиций российских подразделений. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 16071 нарушение действия режима прекращения огня.

В этих условиях Вооружённые Силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов.

В ходе нанесения ответных ударов подразделения группировки войск «Север» поразили живую силу и технику двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка и Малая Корчаковка Сумской области. В Харьковской области поражены формирования механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанские Хутора, Ветеринарное и Покаляное Харьковской области. Противник потерял до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, реактивную систему залпового огня, два зенитных ракетных комплекса и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» в ходе ответных ударов нанесли поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Маяки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, танк, 21 автомобиль, орудие полевой артиллерии западного производства и семь станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск в ответ на огневые налёты противника нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Пискуновка, Рай-Александровка, Тихоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 13 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Центр» отразили восемь атак подразделений двух механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Торецкое, Торское, Кучеров Яр, Кутузовка, Новый Донбасс, Белицкое, Родинское и Новоалександровка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили более 290 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» в ответ на огневые налёты противника нанесли поражение живой силе и технике штурмовой бригады и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Розовка и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины и десять автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» в ответ на нарушение режима прекращения огня нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоандреевка, Малые Щербаки и Запорожец Запорожской области. Уничтожены до 15 военнослужащих ВСУ и десять автомобилей.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации удары не наносились.

За сутки средствами противовоздушной обороны сбито 57 беспилотных летательных аппаратов самолётного тип».

 

 

Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
