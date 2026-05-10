За время перемирия в зоне специальной военной операции зафиксировано 8970 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России отразили восемь атак подразделений ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили до 320 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 9 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооружённые формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в республиках Крым, Адыгея и Чеченской Республике, Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях, Тульской, Калужской, Смоленской, Орловской, Московской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областях.

За время перемирия ВСУ совершили 1173 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, миномётов и танков. Также нанесли 7151 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов. Украинскими войсками предприняты 12 атак позиций российских подразделений. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 8970 нарушений режима прекращения огня.

В этих условиях Вооружённые Силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и миномётов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов.

В ходе нанесения ответных ударов подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Комаровка, Андреевка и Малая Корчаковка Сумской области. В Харьковской области поражены формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Старица, Избицкое и Вильча Харьковской области. Противник потерял более 100 военнослужащих, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» отразили атаку подразделений механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Коровий Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Южной» группировки войск отразили две атаки подразделений механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Рай-Александровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» отразили восемь атак подразделений двух механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Торское, Кучеров Яр, Новый Донбасс, Шевченко, Ленина, Сергеевка, Новоалександровка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 320 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку подразделений десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Великомихайловка Днепропетровской области. Противник потерял более 265 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» в ходе отражения атак противника нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоандреевка, Запорожец и Малые Щербаки Запорожской области. Уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей и артиллерийское орудие.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации удары не наносились.

За сутки средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 467 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ».

 

 

