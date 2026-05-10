Министерство обороны Российской Федерации 9 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях. Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооружённые формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в республиках Крым, Адыгея и Чеченской Республике, Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях, Тульской, Калужской, Смоленской, Орловской, Московской, Воронежской, Ростовской, Рязанской, Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областях.

За время перемирия ВСУ совершили 1173 обстрела позиций наших войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, миномётов и танков. Также нанесли 7151 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов. Украинскими войсками предприняты 12 атак позиций российских подразделений. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 8970 нарушений режима прекращения огня.

В этих условиях Вооружённые Силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и миномётов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов.

В ходе нанесения ответных ударов подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Комаровка, Андреевка и Малая Корчаковка Сумской области. В Харьковской области поражены формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Старица, Избицкое и Вильча Харьковской области. Противник потерял более 100 военнослужащих, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» отразили атаку подразделений механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Коровий Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения «Южной» группировки войск отразили две атаки подразделений механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Рай-Александровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» отразили восемь атак подразделений двух механизированных, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Торское, Кучеров Яр, Новый Донбасс, Шевченко, Ленина, Сергеевка, Новоалександровка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили до 320 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку подразделений десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Великомихайловка Днепропетровской области. Противник потерял более 265 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» в ходе отражения атак противника нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоандреевка, Запорожец и Малые Щербаки Запорожской области. Уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей и артиллерийское орудие.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации удары не наносились.

За сутки средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 467 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ».

