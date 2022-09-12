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Мурманская область. Арктика (16+)12.09.22 13:30

За время проведения акции «Сила в Правде» БДК «Иван Грен» посетили более 28 тысяч жителей российской Арктики

В Мурманске завершилась агитационная акция Министерства обороны России «Сила в Правде», в рамках которой большой десантный корабль «Иван Грен» с выставкой исторического и современного вооружения, военной техники и музейной экспозиции совершил поход по портам Белого и Баренцева морей.

За время стоянки у причала Мурманского морского вокзала корабль посетили почти 13,5 тысячи жителей Кольского Заполярья. Основной поток посетителей ожидаемо пришёлся на воскресенье. Посмотреть на историю и современность российских Вооружённых сил пришли около 6 тысяч человек, по большей части – молодёжь.

В ходе акции перед посетителями выставок выступали музыканты военного оркестра и артисты ансамбля песни и пляски Северного флота. Они исполнили как популярные патриотические музыкальные произведения, так и народные песни, и другие музыкальные композиции, рассказывающие о службе на Северном флоте, о стране и её героях.

Как сообщает пресс-служба СФ, акция «Сила в Правде» стартовала в главной базе Северного флота - Североморске в День государственного флага России. Затем большой десантный корабль «Иван Грен» посетил Кандалакшу и Архангельск. Там на его борту побывали около 15 тысяч северян. После этого корабль прибыл в город-герой Мурманск. Через несколько дней он продолжит свой поход по посёлкам Крайнего Севера и российской Арктики.

Цель акции Министерства обороны России «Сила в Правде» – поддержка военнослужащих, героически и достойно выполняющих свой воинский долг в ходе специальной военной операции на Донбассе и Украине. БДК «Иван Грен» участвует в ней впервые.

Большой десантный корабль  «Иван Грен»  проекта 11711 – головной корабль серии, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь»  в Калининграде. Принят в состав Военно-морского флота России 20 июня 2018 года. БДК может перевозить до 300 десантников, до 13 танков или до 36 бронемашин основных типов. На палубе корабля предусмотрено базирование двух вертолётов.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12437773@egNews

 

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