За время работы губернаторского проекта «Работа рядом» трудоустроены 34 тысячи человек

За пять лет существования губернаторского проекта «Работа рядом» в нём приняли участие 34 тысячи жителей области. Только в этом году в рамках проекта были трудоустроены 704 человека, среди которых подростки, безработные, студенты и пенсионеры, об этом сегодня во время оперативного совещания рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что проект охватывает молодёжь 14-18 лет, студентов очной формы обучения, безработных и пенсионеров.

«Участникам предлагают различные виды работ с гибким графиком и достойной оплатой труда. Безработные могут заработать до 47 тысяч рублей в месяц, студенты и пенсионеры - около 45 тысяч. Для подростков предусмотрены специальные условия в зависимости от количества отработанных часов и достойная оплата до 43,5 тысяч рублей. Всего в 2025 году на цели проекта из регионального бюджета направлены 225 миллионов рублей», — подчеркнул Андрей Чибис.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, наибольшая активность среди участников проекта наблюдается в Оленегорске, Кандалакшском округе и Кировске, где «Работа рядом» затрагивает наибольший процент трудоспособного населения.

В обсуждении этого вопроса на оперативном совещании принял участие председатель регионального парламента Сергей Дубовой.

- Проект «Работа рядом» за эти годы доказал свою высокую эффективность и социальную значимость, - отметил Сергей Дубовой. – Он пользуются большой популярностью и востребован во всех муниципальных образованиях региона. Очень важно, что, сохраняя первоначальные цели и задачи, проект постоянно совершенствуется, а профильное министерство внимательно относится к пожеланиям и предложениям с мест.