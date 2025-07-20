За выходные дни лета парк «Патриот» в Кильдинстрое уже посетили более 250 северян

В летний период военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» в Кильдинстрое работает для жителей региона по выходным дням. С начала лета его посетили уже более 250 северян.

Пройти веревочный парк и малую полосу препятствий, а также пострелять в лазерном тире можно с 11.00 до 16.00 по предварительной записи. Приобрести билет можно на месте или заранее через мобильное приложение «СпортРядом».

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, спортивную инфраструктуру в парке «Патриот» установили в 2022 году по поручению главы региона Андрея Чибиса. Она предназначена для проведения разноплановых мероприятий спортивной и патриотической направленности, тренировок профессиональных спортсменов и военнослужащих, а также активного отдыха жителей и гостей Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550662/#&gid=1&pid=2