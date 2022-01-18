За выходные в регионе зарегистрировано 61 ДТП: Госавтоинспекция просит быть внимательнее с учётом погоды

За прошедшие выходные на территории региона зарегистрировано 61 дорожно-транспортное происшествие, три человека получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

17 января по состоянию на 14 часов в подразделение ОГИБДД по городу Мурманску поступило 31 сообщение о ДТП с материальным ущербом в областном центре.

В связи с неблагоприятными погодными условиями Госавтоинспекция Мурманской области обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть предельно внимательными на дороге и аккуратно выбирать скоростной режим.

Водителям напоминают, что скорость транспортного средства должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением, строго выполняйте предписания дорожных знаков.

Кроме того, просят воздержаться от поездок, не связанных с острой необходимостью, особенно в случае, если стаж вождения в неблагоприятных погодных условиях небольшой.

Пешеходам также следует проявить особую осторожность на дороге. Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, снегопад и метель уменьшают видимость, а при образовании гололеда существенно увеличивается тормозной путь автомобилей, поэтому переходить проезжую часть следует только в установленном месте и с соблюдением всех норм и правил безопасности. В темное время суток пешим участникам дорожного движения рекомендуется пользоваться световозвращающими элементами.