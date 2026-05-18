За январь-апрель 2026 года грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 32,6 млн тонн

Грузооборот порта Мурманск составил 18,5 млн т (+12,1%), Сабетта – 10,9 млн тонн (+12,9%), Варандей – 1,9 млн тонн (+64,8%) и Архангельск – 0,5 млн тонн (-29,3%).

Как сообщает Ассоциация морских торговых портов, грузооборот морских портов России за четыре месяца 2026 года вырос на 2,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 288,6 млн тонн.

Объём перевалки сухогрузов составил 142,6 млн тонн (+6,0%), в том числе: угля – 63,7 млн тонн (+4,4%), зерна – 18,8 млн тонн (+53,7%), грузов в контейнерах – 18,6 млн тонн (+1,8%), минеральных удобрений – 15,1 млн тонн (-3,0%), чёрные металлы – 7,4 млн тонн (-7,9%), руда – 4,7 млн тонн (+12,3%), грузы на паромах — 2,8 млн тонн (+6,7%).

Объём перевалки наливных грузов составил 146,0 млн тонн (-0,6%), в том числе сырой нефти – 89,5 млн тонн (+2,1%), нефтепродуктов – 38,8 млн тонн (-9,5%), сжиженного газа – 15,0 млн тонн (+15,6%), пищевые грузы – 1,8 млн тонн (-12,3%).

Экспортных грузов перегружено 228,0 млн тонн (+2,8), импортных грузов – 13,6 млн тонн (-0,2%), транзитных – 20,7 млн тонн (-14,6%), каботажных – 26,3 млн тонн (+21,3%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 32,6 млн тонн (+13,2%), из них объём перевалки сухих грузов составил 6,1 млн тонн (-17,5%), наливных грузов - 26,5 млн тонн (+23,8%).

Грузооборот порта Мурманск составил 18,5 млн т (+12,1%), Сабетта – 10,9 млн тонн (+12,9%), Варандей – 1,9 млн тонн (+64,8%) и Архангельск – 0,5 млн тонн (-29,3%).