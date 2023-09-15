За январь-август грузооборот портов Мурманск составил 40,1 млн тонн (+7,0%)

Грузооборот морских портов России за январь-август 2023 года увеличился на 8,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 601,3 млн тонн.

Как сообщает Ассоциация морских торговых портов, объём перевалки сухогрузов составил 304,3 млн тонн (+16,6%), в том числе: угля – 143,8 млн тонн (+7,3%), грузов в контейнерах – 33,0 млн тонн (+7,3%), зерна – 47,7 млн тонн (рост в 2,0 раза), чёрные металлы –14,7 млн тонн (-18,2%), минеральных удобрений – 23,3 млн тонн (рост в 1,6 раза), руда – 6,7 млн тонн (-29,5%), грузы на паромах — 5,1 млн тонн (+22,8%).

Объём перевалки наливных грузов составил 297,0 млн тонн (+1,6%), в том числе сырой нефти – 182,7 млн тонн (+5,5%), нефтепродуктов – 85,5 млн тонн (-7,0%), сжиженного газа – 22,4 млн тонн (-5,2%), пищевые грузы – 3,9 млн тонн (+44,0%).

Экспортных грузов перегружено 470,9 млн тонн (+7,2%), импортных грузов – 25,9 млн тонн (+8,3%), транзитных – 44,3 млн тонн (+9,0%), каботажных – 60,2 млн тонн (+22,1%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 65,8 млн тонн (+0,8%), из них объём перевалки сухих грузов составил 21,0 млн тонн (+13,2%), наливных грузов - 44,8 млн тонн (-4,1 %).

Грузооборот портов Мурманск составил 40,1 млн тонн (+7,0%), Сабетта – 18,1 млн тонн (-4,1%), Варандей – 3,5 млн тонн (-12,1%) и Архангельск – 1,2 млн тонн (-29,4%).