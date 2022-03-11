Грузооборот морских портов России за январь-февраль текущего года увеличился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 136,7 млн тонн. В том числе объём перевалки сухих грузов прибавил 2,2% - до 62,2 млн тонн в абсолютном выражении, наливных грузов вырос на 11,0% - до 74,5 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Федерального агентства морского и речного транспорта, екартина кардинально отличается от той, которая была зафиксирована в разгар пандемии год назад, когда перевалка за первые два месяца по сравнению с таким же биместром 2020-го сократилась на 3,2% - до 128,3 млн тонн только за счёт падения перевалки наливных грузов. Но вполне позитивно она выглядит и на фоне результатов начала позапрошлого, 2020 года, когда за январь-февраль перевалка выросла лишь на 0,7%, достигнув 132,38 млн тонн.

За январь-февраль этого года абсолютным лидером по динамике роста стал грузооборот морских портов Арктического бассейна, прибавивший 9,0% до 16,3 млн тонн. Из них объём перевалки сухих грузов составил 4,2 млн тонн (+4,9%), наливных грузов - 12,1 млн тонн (+10,4%).