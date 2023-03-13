За январь-февраль грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 3%

Грузооборот морских портов России в январе-феврале 2023 года увеличился на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 140,3 миллиона тонн. В том числе, объём перевалки сухих грузов вырос на 4,9% — до 65,4 миллиона тонн, наливных — на 7%, до 74,9 миллиона тонн.

Как сообщает Росморречфлот, грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 3%, составив 15,9 миллиона тонн, из них сухих грузов — 4,5 миллиона тонн (+7,1%), наливных грузов — 11,4 миллионов тонн (-6,5%).

По словам руководителя Росморречфлота Захария Джиоева, грузооборот морских портов — интегральный показатель, отражающий работу секторов экономики, связанных с внешней торговлей. «Продолжается его устойчивый рост. В текущих условиях — это хороший сигнал для экономики и наших партнёров», - отметил он.