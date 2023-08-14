За январь-июль 2023 года грузооборот портов Мурманск увеличился на 8,7%

Грузооборот морских портов России за январь-июль 2023 года увеличился на 9,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг 526,8 млн тонн.

Как сообщает Ассоциации морских торговых портов России, перевалка сухогрузов составила 263,9 млн тонн (+16,8%), в том числе: угля — 125,9 млн тонн (+7,8%), грузов в контейнерах — 28,9 млн тонн (+6,3%), зерна — 39,7 млн тонн (рост в 2,1 раза), чёрных металлов —13,0 млн тонн (-16,9%), минеральных удобрений — 19,8 млн тонн (рост в 1,6 раза), руды — 5,8 млн тонн (-29,2%), грузов на паромах — 4,5 млн тонн (+24,9%).

Перевалка наливных грузов составила 262,9 млн тонн (+2,6%), в том числе: сырой нефти — 161,5 млн тонн (+6,4%), нефтепродуктов — 75,5 млн тонн (-5,7%), сжиженного газа — 20,2 млн тонн (-4,4%), пищевых грузов — 3,4 млн тонн (+38,6%).

Экспортных грузов перевалено 413 млн тонн (+7,8%), импортных — 22,8 млн тонн (+11,1%), транзитных — 38,9 млн тонн (+7,1%), каботажных — 52,1 млн тонн (+24,3%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 57,7 млн тонн (+2,2%), из них перевалка сухих грузов — 17,8 млн тонн (+14,6%), наливных — 39,9 млн тонн (-2,6%).

Грузооборот портов Мурманск составил 35,2 млн тонн (+8,7%), Сабетта — 16,1 млн тонн (-4%), Варандей — 3,1 млн тонн (-10%) и Архангельск — 1 млн тонн (-27,9%).