За январь-март текущего года цены в РФ выросли на 2,97%
13.04.26 15:00

За январь-март текущего года цены в РФ выросли на 2,97%

Инфляция в России в марте 2026 года составила 0,60% после 0,73% в феврале и 1,62% в январе. Как сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат), за январь-март текущего года цены в РФ выросли на 2,97%.

Рост потребительских цен в марте 2026 года оказался чуть выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных «Интерфаксом» экономистов на месяц равнялся 0,58% - при этом полностью совпал с недельной динамикой, которая также указывала на рост цен в марте на 0,60%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в марте 2026 года замедлилась до 5,86% (аналитики ожидали 5,84%) с 5,91% на конец февраля. На конец января годовая инфляция равнялась 6,00%, на конец декабря - 5,59%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в марте 2026 года составил 100,54% (в феврале 2026 года - 100,52%), в годовом выражении - 105,03% (после 105,18% в феврале).

Продовольственные товары в марте подорожали на 0,38% (в годовом сравнении - поднялись в цене на 4,97%). В том числе плодоовощная продукция подорожала в марте на 0,03% (в годовом выражении - снизилась в цене на 2,29%).

Непродовольственные товары в марте стали дороже на 0,47% (в годовом сопоставлении цены поднялись на 3,54%).

Услуги в марте подорожали в среднем на 1,07% (в годовом выражении - на 9,96%).

В марте существенно выросли цены на отдельные виды плодоовощной продукции: перец сладкий - на 20,0%, помидоры - на 17,0%, морковь - на 12,9%, виноград - на 8,3%, капусту - на 6,3%, картофель - на 5,4%. В то же время упали цены на огурцы - на 29,1% и апельсины - на 5,8%.

Среди других продовольственных товаров в марте значительно выросли цены на куриные яйца - на 10,3%, сахарный песок - на 2,6%, говядину - на 1,7%, водку - 1,4%.

Снизились в прошлом месяце цены на оливковое масло - на 2,1%, сливочное масло - на 1,1%.

Среди непродовольственных товаров наблюдался значительный рост цен на ювелирные изделия - на 2,8%, флеш-накопители USB - на 2,2%, велосипеды - на 1,7%.

Цены на бензин автомобильный в марте выросли на 1,1%, на дизельное топливо - на 0,4%.

Среди услуг в марте значительно подорожала почтовая связь - на 16,84%, в том числе пересылка простого письма - на 43,6%, простой посылки внутри России - на 8,1%.

Среди услуг пассажирского транспорта выросли тарифы на проезд: в различных вагонах в поездах дальнего следования от 7,7% до 22,4%, троллейбусе - на 1,2%.

В группе услуг зарубежного туризма выросли цены на поездки: на отдых в Египет - на 8,3%, отдельные страны Средней Азии - на 7,6% и Закавказья - на 6,6%, Турцию - на 6,3%, Китай - на 4,5% и Беларусь - на 3,5%. Среди услуг внутреннего туризма в марте увеличилась стоимость поездок на отдых на Черноморском побережье России - на 7,0%.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

-PRO Деньги (16+)За январь-март текущего года цены в РФ выросли на 2,97%-PRO Валюту (16+)Курсы евро снизился на 87 копеек, доллар теряет 72 копейки-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №1 Кольской АЭС завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области в рамках рабочей группы рассмотрели деятельность пяти управляющих компаний-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
