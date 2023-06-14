За январь-май текущего года грузооборот портов Мурманск составил 25,1 млн тонн (+8%)

Грузооборот морских портов России за январь-май текущего года увеличился на 11,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 379 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов России (АСОП), перевалка сухогрузов составила 186,2 млн тонн (+20,1%), в том числе: угля — 88,9 млн тонн (+14,4%), грузов в контейнерах — 20,9 млн тонн (-0,2%), зерна — 28,2 млн тонн (рост в 2,2 раза), чёрных металлы — 9,4 млн тонн (-16%), минеральных удобрений — 13,5 млн тонн (рост в 1,6 раза), руда — 4 млн тонн (-26,3%), грузы на паромах — 3,1 млн тонн (+28%).

Перевалка наливных грузов за пять месяцев составила 192,8 млн тонн (+3,8%), в том числе: сырой нефти — 117,4 млн тонн (+7,1%), нефтепродуктов — 56,1 млн тонн (-2,7%), сжиженного газа — 15,4 млн тонн (-3,7%), пищевых грузов — 2,4 млн тонн (+20,3%).

Экспортных грузов перегружено 298,4 млн тонн (+10,8%), импортных грузов — 16,4 млн тонн (+8,5%), транзитных — 28,2 млн тонн (+1,6%), каботажных — 36 млн тонн (+26,4%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 41,1 млн тонн (+1%), из них перевалка сухих грузов составила 12,1 млн тонн (+18,7%), наливных грузов — 29 млн тонн (-4,9%).

Грузооборот портов Мурманск составил 25,1 млн тонн (+8%), Сабетта — 11,8 млн тонн (-3,4%), Варандей — 2,3 млн тонн (-15,4%) и Архангельск — 0,72 млн тонн (-32,9%).