За январь-ноябрь 2024 года грузооборот порта Мурманск уменьшился на 11,2%

Грузооборот морских портов России за январь-ноябрь 2024 года уменьшился на 2,0% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 815,1 млн тонн.

По информации, имеющейся в распоряжении Ассоциации морских торговых портов, объём перевалки сухогрузов составил 407,1 млн тонн (-2,1%), в том числе: угля – 173,7 млн тонн (-10,3%), зерна – 69,7 млн тонн (+6,0%), грузов в контейнерах – 50,6 млн тонн (+11,3%), минеральных удобрений – 39,3 млн тонн (+17,7%), чёрные металлы – 17,4 млн тонн (-12,1%), руда – 10,9 млн тонн (+23,8%), грузы на паромах — 7,4 млн тонн (-0,1%).

Объём перевалки наливных грузов составил 408,0 млн тонн (-2,0%), в том числе сырой нефти – 246,4 млн тонн (-0,7%), нефтепродуктов – 119,7 млн тонн (-7,1%), сжиженного газа – 32,6 млн тонн (+5,5%), пищевые грузы – 5,8 млн тонн (+14,0%).

Экспортных грузов перегружено 643,3 млн тонн (-1,7%), импортных грузов – 39,1 млн тонн (+11,0%), транзитных – 59,6 млн тонн (+0,6%), каботажных – 73,1 млн тонн (-11,9%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 85,9 млн тонн (-4,1%), из них объём перевалки сухих грузов составил 25,2 млн тонн (-12,4%), наливных грузов - 60,7 млн тонн (-0,2 %).

Грузооборот порта Мурманск составил 47,6 млн тонн (-11,2%), Сабетта – 26,6 млн тонн (+5,1%), Варандей – 4,6 млн тонн (-4,3%) и Архангельск – 3,4 млн тонн (+95,9%).

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».