За январь-октябрь текущего года грузооборот морских портов Арктического бассейна показывает незначительное сокращение

Грузооборот морских портов России за январь-октябрь 2023 года увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 749,3 млн тонн.

Как сообщает morflot.gov.ru, перевалка сухих грузов выросла на 14,7% - до 382,0 млн тонн, наиболее высокие темпы прироста в подгруппе показали зерновые грузы, химические и минеральные удобрения, металлолом, грузы в контейнерах и на паромах. Перевалка наливных грузов увеличилась на 1,5% - до 367,3 млн тонн, быстрее всего в подгруппе росли нефть, пищевые и химические грузы.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна показал незначительное сокращение (-0,2%) и составил 81,8 млн тонн. Перевалка сухих грузов прибавила 7,7%, составив 26,2 млн тонн, наливных грузов сократилась на 3,5% - до 55,6 млн тонн.

Осуществление федерального проекта «Развитие морских портов» (администратор Росморречфлот), входящего в нацпроект модернизации транспортной инфраструктуры, обеспечивает планомерное увеличение портовых мощностей РФ, достигших к середине 2023 года 1,3 млрд тонн. Этот показатель более чем вдвое превышает мощности всех морских портов СССР в 1990 году (600 млн тонн) и более чем в четыре раза - совокупные мощности российских морских портов в 2000 года (около 300 млн тонн).