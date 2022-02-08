За январь текущего года экономия по завершенным закупкам составила более 80 миллионов рублей

В январе 2022 года комитет по конкурентной политике Мурманской области провел более 390 закупок на сумму 685 миллионов рублей для нужд государственных и муниципальных заказчиков региона.

По результатам проведения торгов по выбору участников, предложивших лучшие условия исполнения контрактов, образовалась экономия бюджетных средств в размере 80,4 миллиона рублей.

Среди них услуги по информационно-технологическому и методическому сопровождению программных продуктов, электротехническим испытаниям электрооборудования, круглосуточному техническому обслуживанию тепловых пунктов и внутридомовых сетей отопления, водоснабжения и канализации, а также поставки моющих и дезинфицирующих средств, расходных материалов для обеспечения технологического процесса лаборатории, строительных материалов, хозяйственно-бытовых товаров и др.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439069/#&gid=1&pid=1