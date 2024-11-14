За январь‒октябрь 2024 года грузооборот порта Мурманск сократился на 11,1%

Грузооборот морских портов России за январь‒октябрь 2024 года уменьшился на 3,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 743 млн тонн.

Перевалка сухогрузов составила 370,8 млн тонн (-3,5%), в том числе: угля — 159,1 млн тонн (-11,5%), зерна — 64,2 млн тонн (+4,1%), грузов в контейнерах — 45,5 млн тонн (+9,9%), минеральных удобрений — 35,9 млн тонн (+19,1%), чёрных металлов — 15,6 млн тонн (-14,5%), руды — 9,6 млн тонн (+16,4%), грузов на паромах — 6,8 млн тонн (-0,2%).

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов (АСОП), перевалка наливных грузов составила 372,2 млн тонн (-2,9%), в том числе: сырой нефти — 225 млн тонн (-1,4%), нефтепродуктов — 109,3 млн тонн (-8,2%), сжиженного газа — 29,6 млн тонн (+5,7%), пищевых грузов — 5,2 млн тонн (+9,4%).

На экспорт за десять месяцев 2024 года перегружено 586,6 млн тонн (-2,8%), на импорт — 35,2 млн тонн (+9%). Обработка транзитных грузов сохранилась на уровне годом ранее и составила 54,8 млн тонн, перевалка каботажных грузов сократилась на 13,1% — до 66,5 млн тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна в этот период составил 77,4 млн тонн (-5,5%), в том числе сухих грузов — 22,3 млн тонн (-14,8%), наливных грузов — 55,1 млн тонн (-1,1%).

Грузооборот порта Мурманск составил 43,4 млн тонн (-11,1%), Сабетта — 24,2 млн тонн (+5,8%), Варандей — 4,2 млн тонн (-4,7%), Архангельск — 2,3 млн тонн (+48,7%).