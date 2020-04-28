За задолженность по выплате заработной платы руководителя МУП «Тепловодоснабжение» оштрафовали

Прокуратура города Кандалакши Мурманской области провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда в МУП «Тепловодоснабжение», во время которой было установлено, что на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы за январь 2020 года перед 20 работниками в размере более 590 тысяч рублей.

В отношении работодателя прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

15 апреля 2020 года Государственной инспекцией труда в Мурманской области по материалам проверки прокуратуры города юридическому лицу назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

По результатам принятых прокуратурой мер реагирования задолженность по выплате заработной платы перед работниками предприятия погашена в полном объеме.