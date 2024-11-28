За запрет езды на электросамокатах до 16 лет — каждый второй россиянин, до 18 лет — каждый четвертый

Введение запрета на управление электросамокатом детьми до 16 лет поддерживает каждый второй россиянин, а среди родителей — 6 из 10. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В настоящее время управлять электросамокатом можно с 14 лет, однако Минтранс России планирует запретить детям младше 16 лет пользоваться СИМ. Согласно опросу «SuperJob», каждый второй россиянин (52%) одобряет введение такого возрастного ограничения: «Очень невнимательные, опасно едут, не уступают». Каждый четвертый (24%) предлагает увеличить допустимый возраст до 18 лет: «Все-таки молодые люди 18 лет и старше более ответственные». 12% проголосовали против, еще 12% затруднились с оценкой инициативы: «В любом возрасте есть нарушители».

Женщины активнее мужчин выступают за запрет езды на электросамокатах до 16 лет (55% против 49%). Россияне моложе 35 лет наиболее категоричны: 46% одобряют запрет езды до 16 лет, ещё 31% выступили за повышение возрастного ценза до 18 лет.

Что же думают родители подростков о введении подобных ограничений: 58% поддержали инициативу в её нынешнем виде, ещё 22% выступили за увеличение допустимого возраста до 18 лет.

Время проведения опроса: 21—26 ноября 2024 года.