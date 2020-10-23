За жизнью северян в Мурманской области присмотрит «LUNA VMS»

Пилотный запуск элемента городской системы видеоаналитики состоялся накануне в Центре управления регионом в рамках визита главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максута Шадаева.

Проект реализован компанией «Ситроникс» при поддержке Министерства цифрового развития Мурманской области и направлен на комплексное обеспечение безопасности в городе.

Планируется, что городская система видеоаналитики будет запущена в регионе в рамках реализации проекта «Безопасный город». По словам министра цифрового развития Мурманской области Ивана Пархоменко, технология найдёт максимально широкое применение.

«Система распознавания лиц значима в решении вопросов безопасности городской среды. Она повышает эффективность работы правоохранительных органов. Например, скорость раскрываемости преступлений. С её помощью можно контролировать безопасность, как в отдельном муниципалитете, так и на территории всего региона, – отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

В основе решения лежит платформа управления видео на базе компьютерного зрения – «LUNA VMS» от компании «VisionLabs». За счёт использования нейронных сетей она позволяет анализировать видеопоток со всех подключенных камер и распознавать людей в кадре, сравнивая их с загруженными базами данных. Кроме того, в «LUNA VMS» есть возможность воспроизведения и разбора событий, а также поиска по определенному человеку – при выборе одного из распознанных изображений система может показать все моменты, когда этот человек попадал в поле зрения остальных камер.

«LUNA VMS» может применяться для повышения безопасности многолюдных мест, анализа трафика людей, обеспечения промышленной безопасности на крупных предприятиях, измерения аудитории в ритейле и банках. В основе системы лежат собственные алгоритмы «VisionLabs», которые признаны одними из самых точных и быстрых в мире. В этом году компания стала первой в четырех категориях тестирования Национального института стандартов и технологий США (NIST).

«У компании есть успешный опыт регионального сотрудничества – на сегодняшний день в десятке регионов России Ситроникс выступил технологическим партнером в реализации проектов по направлениям Умный, Безопасный город, Интеллектуальные транспортные системы. С министерством цифрового развития Мурманской области также обсуждаем приоритетные направления цифровизации региона», – сказал Николай Пожидаев, президент АО «Ситроникс».

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, по словам генерального директора компании «VisionLabs» Дмитрия Маркова, используемая в рамках проекта платформа универсальна и подходит для создания систем безопасности любых масштабов – от локальных на отдельных объектах до территориально-распределенных систем уровня «Безопасный регион/город». Продукты VisionLabs уже успешно используются в городской инфраструктуре в столице, нескольких регионах России, а также за рубежом. Они помогают обеспечить централизованное управление, мониторинг и контроль за городскими территориями.