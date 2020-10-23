Северяне выручили водителя фуры, попавшего в ДТП на скользкой дорогеВ ММТП обновлён суточный рекорд выгрузки вагонов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)23.10.20 11:30

За жизнью северян в Мурманской области присмотрит «LUNA VMS»

Пилотный запуск элемента городской системы видеоаналитики состоялся накануне в Центре управления регионом в рамках визита главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максута Шадаева.

Проект реализован компанией «Ситроникс» при поддержке Министерства цифрового развития Мурманской области и направлен на комплексное обеспечение безопасности в городе.

Планируется, что городская система видеоаналитики будет запущена в регионе в рамках реализации проекта «Безопасный город». По словам министра цифрового развития Мурманской области Ивана Пархоменко, технология найдёт максимально широкое применение.

«Система распознавания лиц значима в решении вопросов безопасности городской среды. Она повышает эффективность работы правоохранительных органов. Например, скорость раскрываемости преступлений. С её помощью можно контролировать безопасность, как в отдельном муниципалитете, так и на территории всего региона, – отметила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

В основе решения лежит платформа управления видео на базе компьютерного зрения – «LUNA VMS» от компании «VisionLabs».  За счёт использования нейронных сетей она позволяет анализировать видеопоток со всех подключенных камер и распознавать людей в кадре, сравнивая их с загруженными базами данных. Кроме того, в «LUNA VMS» есть возможность воспроизведения и разбора событий, а также поиска по определенному человеку – при выборе одного из распознанных изображений система может показать все моменты, когда этот человек попадал в поле зрения остальных камер.

«LUNA VMS» может применяться для повышения безопасности многолюдных мест, анализа трафика людей, обеспечения промышленной безопасности на крупных предприятиях, измерения аудитории в ритейле и банках. В основе системы лежат собственные алгоритмы «VisionLabs», которые признаны одними из самых точных и быстрых в мире. В этом году компания стала первой в четырех категориях тестирования Национального института стандартов и технологий США (NIST).

«У компании есть успешный опыт регионального сотрудничества – на сегодняшний день в десятке регионов России Ситроникс выступил технологическим партнером в реализации проектов по направлениям Умный, Безопасный город, Интеллектуальные транспортные системы. С министерством цифрового развития Мурманской области также обсуждаем приоритетные направления цифровизации региона», – сказал Николай Пожидаев, президент АО «Ситроникс».

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, по словам генерального директора компании «VisionLabs» Дмитрия Маркова, используемая в рамках проекта платформа универсальна и подходит для создания систем безопасности любых масштабов – от локальных на отдельных объектах до территориально-распределенных систем уровня «Безопасный регион/город». Продукты VisionLabs уже успешно используются в городской инфраструктуре в столице, нескольких регионах России, а также за рубежом. Они помогают обеспечить централизованное управление, мониторинг и контроль за городскими территориями.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Побочный эффект пандемии – в Мурманской области выпущено пищевой продукции на 58,1 млрд рублей, а прибыль получили – 5,9 млн
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: НОВЫЙ СЕЗОН«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

вася
20.10.20 22:37
Лучше бы краба удавили. Много мы мойвы видим-то ? Обнародуйте цифры по вылову мойвы и реализации ее в России! Кто ее съел?
Комментарий к новости:«Огурцами» в Мурманске в 2021 году не запахнет
Д.О. Вернер
17.10.20 00:16
Улов рыбы частный, а наука про рыбу бюджетная?
Комментарий к новости:В Общественной палате РФ поддержали позицию рыбаков о необходимости господдержки рыбохозяйственной науки
Д.О. Вернер.
15.10.20 21:46
У Вас политическая ошибка в заголовке! Правильно будет "В Мурманске почтили память воинов, отстоявших СОВЕТСКОЕ Заполярье в годы Великой Отечественной войны"
Комментарий к новости:В Мурманске почтили память воинов, отстоявших Заполярье в годы Великой Отечественной войны
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)13:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Побочный эффект пандемии - объём кредитов растёт, доходы россиян падают-PRO Валюту (16+)Курсы валют – куда пандемия вывезет!-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС завершилась ремонтная кампания 2020 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 октября-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Социальные доплаты к пенсии северян увеличатся в 2021 году
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика