Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области провёл конкурс профессионального мастерства среди студентов региональных колледжей в рамках регионального праздника «Профессионалы на Мурмане-2024». За звание лучшего по профессии боролись будущие специалисты банковского и страхового секторов экономики.

Для подготовки к конкурсу все участники заранее были распределены по страховым и финансово-кредитным организациям для прохождения недельной стажировки.

Первым этапом конкурса стало тестирование, подготовленное специалистами Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации. Тест включал в себя общие экономические вопросы и вопросы финансовой грамотности. Второй этап –презентация одного из продуктов или услуги организации, в которой конкурсант стажировался. Третий этап потребовал от участников максимальной стрессоустойчивости: студентам необходимо было пройти импровизированное собеседование с потенциальными работодателями – рассказать о себе, о своих профессиональных знаниях и умениях, а также ответить на вопросы членов жюри.

Оценивали студентов работодатели: специалисты мурманского отделения Центробанка и сотрудники финансово-кредитных и страховых организаций.

Как отметили члены жюри, студенты показали высокий уровень подготовки. В лидеры вышли конкурсанты, обладающие хорошими коммуникативными навыками, а также те, кто сумел продемонстрировать полное понимание презентуемого продукта и смог ответить на все вопросы жюри.

Призовые места распределились следующим образом: I место – Ларина Светлана, Мурманский индустриальный колледж; II место – Вохмянин Никита, Мурманский колледж экономики и информационных технологий; III место – Обрядина Анастасия, Мурманский технологический колледж сервиса.

Также специальным призом Регионального объединения работодателей отмечена Лепилова Полина, Мурманский индустриальный колледж.

Фото предоставлено пресс-центром СПП Мурманской области.