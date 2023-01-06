В Рождество, 7 января, на горе Айкуайвенчорр в Кировске пройдут чемпионат и первенство Мурманской области по альпинизму. Открытие мероприятия запланировано на 10.00.

Как сообщает администрация города Кировска, на Рождество придётся только старт соревнований, позднее они так же продлятся.

Профессиональные спортсмены региона будут соревноваться в дисциплине ски-альпинизм. Анонс мероприятия опубликовала пресс-служба правительства Мурманской области.

За звание лучших альпинистов Мурманской области будут сражаться северяне со всего региона, а не только непосредственно жители Кировска.

После чемпионата состоится торжественная церемония награждения победителей, но время и место её проведения ещё не разглашалось правительством региона.

Фото: https://vk.com/famo_51?z=photo-65592717_457240195%2Fwall-65592717_1144