Заасфальтирован Автопарковый проезд в Мурманске

Завершена укладка асфальта на Автопарковом проезде в Мурманске. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Юлия Полиэктова посетила объект в рамках рабочего объезда дорог, ремонтируемых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт на Автопарковом проезде осуществлен с применением новых и наилучших технологий: устройство выравнивающего слоя выполнено методом холодной регенерации. Эта технология усиливает дорожное основание и повышает его качество.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в Мурманске в рамках дорожного нацпроекта 2021 года ремонтируется 27 участков автодорог. На сегодня завершено асфальтирование 23 из них.