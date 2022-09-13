«Забег атомных городов» состоится 17 сентября в Полярных Зорях

«Забег атомных городов 2022», приуроченный ко Дню работника атомной промышленности, состоится 17 сентября в «Нашем парке» города Полярные Зори. Соревнования пройдут при поддержке Кольской АЭС и Первичной профсоюзной организации работников станции.

Участники преодолеют символическую дистанцию 2022 метра и присоединятся к флешмобу, который уже в четвертый раз пройдёт в 27-ми городах расположения предприятий атомной промышленности.

Всего в программе соревнований предусмотрено несколько стартов: сначала бегут профессиональные спортсмены – женщины на 2022 метра, мужчины на 4044 метра, затем руководители Кольской АЭС, подрядных организаций, администрации города, а также все желающие – дети, взрослые, ветераны. Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, помимо полярнозоринских активистов ожидаются гости из Мурманска, Мончегорска, Апатитов и Кандалакши. Все участники получат медали и футболки с логотипом забега на память.

«В состязании примут участие как профессиональные спортсмены, работающие на результат, так и все желающие, приверженцы здорового образа жизни. Приглашаю всех приятно и здорово провести время выходного дня в красивейшем месте нашего города. Заряд хорошего настроения, энергии и бодрости вам гарантированы!», – комментирует Игорь Кутузов, заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС.

Приглашаем всех любителей активного образа жизни! Регистрация в день проведения соревнований начнётся с 10.30 до 11.45 в фойе Физкультурно-спортивного комплекса г. Полярные Зори, старт забега – в 12.00 у входа на «Спортивный остров».

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.