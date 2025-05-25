ЗаБег.РФ – 2025: на старт IX Всероссийского полумарафона в Мурманске вышли около 600 человек

Накануне в Мурманске провели IX Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», приуроченный к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционно площадкой проведения мероприятия стала Долина Уюта.

Соревнования проходили на дистанциях 21 км, 10 км, 5 км и 1 км. Почти 600 северян стали частью спортивного праздника.

Абсолютными чемпионами на дистанции 21 км стали Евгения Прошина и Михаил Рыбаков. Серебряные призёры – Елена Зекунова и Дмитрий Гаврюшин. «Бронзу» завоевали Варвара Черагина и Тихомир Янкович.

В абсолютном зачёте на дистанции 10 км победу одержали Алина Балякина и Андрей Янович. На втором месте Ирина Хорольская и Богдан Палий. На третьем месте София Кимаковская и Даниил Степовой.

В абсолютном зачёте на дистанции 5 км первое место завоевали Александра Андреева и Максим Цибарев. На втором месте Василиса Лозовская и Алексей Данилов. На третьем месте Ирина Лосева и Сергей Петрушин.

Дистанцию в 1 км первыми, в зависимости от возрастной категории, преодолели Дарья Иванова, Виктория Свиридова, Полина Варганова, Татьяна Виноградова, Иван Варганов, Дмитрий Рыльский, Даниил Климов, Максим Виноградов. «Серебро» взяли Яна Цибарева, Милана Долгова, Катерина Катеева, Ирина Беляева, Дмитрий Измайлов, Аркадий Гриценко, Кирилл Коноплев, Максим Тутун. Бронзовые призёры – Ольга Чекарева, Ульяна Демьяненко, Алена Семенова, Екатерина Макарова, Роман Юдин, Иван Базаров, Давид Наумов, Ярослав Нефедов.

Как отмечает региональное Министерство спорта, Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» – самый крупный полумарафон с синхронным стартом. Это настоящий спортивный праздник, который объединил 85 городов страны. В Мурманской области мероприятие впервые состоялось в 2021 году. В этом году Кольское Заполярье в пятый раз присоединилось к масштабному событию.

Фото (Наталья ШМАКОВА): https://gov-murman.ru/info/news/