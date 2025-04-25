ЗаБег.РФ: открыта регистрация на всероссийский полумарафон

В Мурманске IX всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», приуроченный к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, состоится 24 мая на территории Долины Уюта.

В 9.00 после торжественной церемонии открытия будет дан массовый старт полумарафону на дистанцию 21 км и забегу на дистанцию «кросс 10 км». В 10.00 – старт на дистанцию «кросс 5 км», в 12.00 – «кросс 1 км».

Регистрация участников открыта на сайте ЗаБег.РФ. В Мурманске комиссия по допуску будет работать в здании административно-спортивного комплекса Долины Уюта (конференц-зал, 3-й этаж) 21 и 22 мая с 15.00 до 19.00 и 23 мая с 12.00 до 19.00.

Как отмечает региональное Министерство спорта, Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» – самый крупный полумарафон с синхронным стартом. Это настоящий спортивный праздник от Калининграда до Камчатки: 85 городов, 11 часовых поясов и один старт для всех. В Мурманской области данное мероприятие впервые состоялось в 2021 году. В этом году Кольское Заполярье в пятый раз присоединится к этому масштабному событию.

Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/