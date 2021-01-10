Заблокированных льдами в Енисейском заливе контейнеровоз «Спарта III» и ледокольный буксир «Кигориак» пришлось выручать «Атомфлоту»

8 января Штаб морских операций ФГУП «Атомфлот» завершил операцию по выводу теплохода «Спарта III», заблокированного в Енисейском заливе.

«15 декабря 2020 года во ФГУП «Атомфлот» обратились представители судовладельцев контейнеровоза «Спарта III» и буксира «Кигориак» с просьбой оказать содействие по выводу судов из Енисейского залива, - говорит первый заместитель генерального директора – директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица. – Теплоход и сопровождавший его ледокольный буксир не смогли самостоятельно продолжить движение по ранее проложенному каналу в Енисейском заливе из-за обширных торосов, образовавшихся при становлении припая. Толщина льда в припае достигала 70 сантиметров».

На момент обращения судовладельцев в акватории Северного морского пути по долгосрочным контрактам работали атомные ледоколы «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач». Руководство ФГУП «Атомфлот» провело консультации с партнерами о возможности отвлечения одного из ледоколов для оказания помощи заблокированным судам. 24 декабря, после завершения переговоров, из Обской губы в направлении Енисейского залива вышел атомный ледокол «Вайгач».

Одной из сложностей проводки контейнеровоза «Спарта III» в ледовых условиях стало наличие у него бульба. Эта носовая часть судна изменяет направление воды по всему корпусу корабля и уменьшает сопротивление. Но данная конструктивная особенность не позволила взять теплоход на буксир методом «вплотную».

«Перед началом проводки атомный ледокол «Вайгач» произвел околку контейнеровоза «Спарта III», а затем обновил и расширил ранее проложенный канал. После этого атомоход взял судно на короткий буксир, - отмечает Леонид Ирлица. – Благодаря профессионализму капитана атомного ледокола «Вайгач» Александра Скрябина и слаженным действиям экипажа атомохода операция была выполнена в сжатые сроки».

27 декабря атомный ледокол «Вайгач» ФГУП «Атомфлот» вывел из торосистого участка заблокированные в Енисейском заливе контейнеровоз «Спарта III» и ледокольный буксир «Кигориак». Продолжительность операции составила девятнадцать часов. После неё атомный ледокол вернулся к выполнению работ по контрактным обязательствам. Контейнеровоз «Спарта III» и ледокольный буксир «Кигориак» направились на выход из Енисейского залива для дальнейшего следования в порт Архангельск. Но спустя сутки вновь не смогли самостоятельно продолжить движение.

На севере Енисейского залива суда столкнулись с ледовыми полями, заблокировавшими их движение. Кроме того, у теплохода «Спарта III» вышло из строя рулевое управление. Ледокольный буксир сумел выйти на более легкий лед и покинуть данный район, а теплоход снова остался ждать помощи.

1 января к теплоходу «Спарта III» подошли атомный ледокол «Вайгач» и дизельный ледокол «Адмирал Макаров», находящийся в оперативном управлении «Росатомфлота». Атомоход приступил к прокладыванию канала, а ледокол взял судно на буксир. 2 января караван вышел на более лёгкий лёд западнее острова Белый в Карском море. Атомный ледокол «Вайгач» вернулся к работе по контрактным обязательствам. К ледоколу «Адмирал Макаров» присоединилось судно «Спасатель Карев». Вместе они продолжили буксировку теплохода. Координация действий судов осуществлялась Штабом морских операций ФГУП «Атомфлот».

8 января дизельный ледокол «Адмирал Макаров» окончил проводку в Баренцевом море. В настоящее время судно «Спасатель Карев» буксирует теплоход «Спарта III» в порт Архангельск, сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот».