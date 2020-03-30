Заблудившимся в метель туристам помогли спасатели

Суровая северная погода никак не хочет покидать Кольский полуостров. Неблагоприятные погодные условия в прошедшие выходные застигли врасплох нескольких людей, оказавшихся в пути.

28 марта, выехав для ликвидации последствий ДТП, спасатели Мурманского АКАСЦ - филиала СЗРПСО МЧС России были перенаправлены для оказания помощи двум группам снегоходчиков, из-за метели потерявшим ориентировку и заблудившимся в окрестностях рекиТитовки.

В пути следования к месту спасатели связались с 1-й группой пострадавших (мужчина, женщина, 10-летний ребёнок), при этом выяснилось, что видимость улучшилась и они видят дорогу, могут проследовать к дороге к личному автотранспорту.

Спасатели также приняли решение разделиться на две группы: 1-я часть ПСГ направилась к 1-й группе пострадавших и, убедившись, что у них всё в порядке, присоединилась ко 2-й части ПСГ. 2-я часть ПСГ выдвинулась в предполагаемый район нахождения 2-й группы пострадавших (двое мужчин: 1975 и 1977 г .р.). Мужчины найдены, выведены к КПП Заозерска и доставлены к личному автотранспорту.

Участники обеих групп от медицинской помощи отказались, сообщает МЧС России по Мурманской области.