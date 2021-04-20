«Забочусь о свежести продуктов!» - лозунг, который не соблюдается в магазине

В четвертый раз в рамках проекта «Народный контроль» и, реагируя на жалобы североморцев, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, его заместитель Евгения Гордеева и депутат Светлана Ефремова посетили магазины торговой сети «Дикси» и «Магнит», которые расположены на улице Советская, 21а и 27а.

Как и во время предыдущих проверок, их интересовало соблюдение чистоты в торговых залах, отсутствие просроченных продуктов и соблюдение правил их хранения, состояние противопожарной безопасности – наличие огнетушителей и возможность посетителям покинуть магазин через запасной выход.

К сожалению, несмотря на то, что в магазине «Дикси» на жилетах сотрудников имеется надпись «Забочусь о свежести продуктов!», в реальности, как и в других магазинах этой торговой сети, встречаются гнилые овощи и фрукты, просроченные молочные продукты, хотя, сотрудники магазина заверяют, что каждые два часа проводят отбраковку испорченных продуктов. Не соблюдаются здесь и сроки поверки огнетушителей.

Значительно лучше ситуация со свежестью продуктов в магазине торговой сети «Магнит».

По итогам проверки магазинов информация доводится в региональный штаб, которая потом доводится до руководства торговых сетей и в правительство Мурманской области.