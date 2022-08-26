Заболеваемость COVID-19 растёт. В Роспотребнадзоре по Мурманской области описали эпидобстановку на сегодняшний день

С начала августа в регионе санитарные врачи отмечают подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией. Еженедельный темп прироста составляет в среднем около 70% новых случаев.

«COVID-19 протекает преимущественно в форме, не требующей госпитализации: в виде острых респираторных инфекций (97,3%) и бессимптомных форм (1,9%). Но пациентам, особенно из групп риска, важно быть настороженными: вовремя обращаться к врачу в случае заболевания, а еще лучше избежать его и вакцинироваться заблаговременно», - сообщила заместитель главного санитарного врача региона Марина Ермакова.

Марина Ермакова отметила, что заражение COVID-19 прежде всего представляет опасность для не привитых и одновременно не переболевших ранее лиц, а также для людей из групп риска – старше 65-ти лет и имеющих хронические заболевания. Им важно соблюдать меры эпидбезопасности и сделать прививку.

«В связи с вступлением региона в сезонный рост острых респираторных вирусных инфекций, формированием организованных коллективов и возобновлением в полном объёме работы трудовых коллективов мы прогнозируем дальнейший рост регистрации случаев коронавирусной инфекции», - отметили в ведомстве.

Для того, чтобы снизить интенсивность эпидемиологического процесса, необходимо продолжить вакцинацию населения против коронавирусной инфекции. Ревакцинация проводится один раз в полгода.

«Соблюдение мер личной профилактики (обработка рук после посещения общественных мест, соблюдение социальной дистанции), рекомендация масочного режима, особенно лицам пожилого возраста, с хроническим заболеваниями. Рекомендуем хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность в сферах, связанных с взаимодействием с большим количеством людей (торговля, общественное питание, общественный транспорт, фитнес-клубы, банки), возобновить ношение масок работниками», - Марина Ермакова.

В случае появления симптомов заболевания важно не заниматься самолечением, а обращаться в медицинскую организацию. Записаться в доврачебный кабинет можно на Региональном портале записи на ближайшие сутки, чтобы избежать очередей, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/