Заболеваемость растёт: региональный оперштаб призвал жёстко соблюдать противоэпидемические ограничения

Накануне в Мурманске состоялось заседание Межведомственного оперативного штаба по COVID-19 под руководством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В ходе заседания главный санитарный врач региона Лена Лукичева сообщила, что количество заболевших в области растет. Ситуация оценивается как напряженная.

«С учётом всех обстоятельств, отношения граждан, прогноз неутешителен, – подчеркнул Андрей Чибис. – Высока доля вероятности, что рост количества заболевших продолжится. Вирус мутирует, мы видим омоложение тех, кто им заражается, и резкое утяжеление течения, в том числе у молодых людей. Это означает, что мы входим в ситуацию непростую, и не исключено, что эта ситуация может быть острее, чем в прошлом году».

По сообщению главного санитарного врача, наибольшее количество заболевших коронавирусом регистрируется в Мурманске и Кольском районе. Впервые в возрастной категории 18-29 лет число случаев заболеваний коронавирусной инфекцией по сравнению с 20 неделей выросло в 2 раза. Почти 55% заболевших – молодёжь и работоспособное население.

«Падает количество заболевших в возрастной категории 65+. Основная доля привитых – 43% – приходится как раз на группу населения 60+ и это ещё раз подтверждает, что вакцина работает и вакцинация даёт положительный эффект», – отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лена Лукичева.

Глава региона также подчеркнул, что время невнимательного отношения к коронавирусу закончилось, и теперь всем необходимо мобилизоваться и жестко контролировать соблюдение имеющихся ограничений, а также пересмотреть количество проводимых массовых мероприятий.

«Новых ограничений вводить пока не планируем, но мы их анализируем и обсуждаем очень детально, с учётом прогноза ухудшения ситуации. К понедельнику сформулируем окончательные решения. Все детальные поручения по увеличению и максимальному развёртыванию коек для ковидных пациентов даны. Коллеги из госпиталя Минобороны и ФМБА чётко приступайте к этой работе. Разворачиваем все возможные койки для любого сценария», – сказал губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в начале недели уже было объявлено об усилении противоэпидемических мер, принято соответствующее постановление, согласно которому с 18 июня в транспорте и торгово-развлекательных комплексах региона усилят контроль соблюдения масочного режима, заведения общественного питания смогут работать с 6.00 до 23.00 (за исключением работы навынос и доставки); 30% работников рекомендовано перевести на дистанционный режим работы, а также установить дифференцированное начало рабочего дня.